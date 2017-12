Religionshistoriker ser ny tendens: Et stort religionsskifte er undervejs i Danmark

Nytår er et janushoved. Her kigger folk tilbage og frem. Jeg vil gøre det samme.

I december brød helvede løs i Nordsjælland, da en skole i Græsted aflyste den årlige julegudstjeneste. Det udløste en landsdækkende opvisning i hysteri, og intet ville være lettere end at gøre sig morsom på bekostning af det.

Men måske er det også for let. Når en del kristne i Danmark i dag frygter, at kristne traditioner er på retræte, så har de ret. I de sidste par århundreder har kristendom oplevet et gigantisk tilbagetog. En spektakulær deroute. Der har været speed bumps og modeksempler, men den overordnede udvikling synes at stå klar: Et stort religionsskifte er under vejs i Danmark.

Det sker nok i slowmotion – det meste af tiden. Men det sker. Den lutherske folkekirke er på vej mod at ophøre med at være flertallets religion. Fortsætter den nedadgående spiral længe nok, vil den afgå ved døden. Ligesom det er sket for talløse andre religioner i historiens løb.

Når en religion er stærk og livskraftig, sætter den et afgørende præg på samfundet

I de første par århundreder efter reformationen udgjorde kristendom samfundets livsmarv og åndedræt. Den gennemsyrede ikke blot landets styre, lovgivning og undervisning, men også verdensbilledet, menneskeopfattelsen og moralen. Men i de sidste par århundreder er kristendom over en bred front blevet trængt tilbage, og især i de seneste årtier er det gået stærkt.

Fra reformationens officielle indførelse i 1536 til 1680’erne var landets indbyggere tvunget til at være medlem af den lutherske statskirke, og man risikerede dødsstraf, hvis man ikke var det. Derefter blev der åbnet op for små katolske, reformerte og jødiske menigheder, men på meget begrænsede betingelser.

Da der blev indført religionsfrihed i 1849, var 99,5 procent af befolkningen medlemmer af den lutherske folkekirke. I 1974 var andelen faldet til 93,6 procent. I 2012 var andelen faldet til 79,8 procent. Og i 2017 er andelen af danskere, der er medlemmer af folkekirken, faldet til 75 procent.

Andelen af ’troende’ danskere steg fra 67,6 procent i 1981 til 72,3 procent i 2008. Men senest er andelen af ’ikke-troende’ danskere eksploderet: I 2011 var andelen på 31 procent. I 2017 var andelen steget til 48 procent.

Samtidig med alt dette er antallet af trossamfund uden for folkekirken skudt i vejret. I 1849 var der 4 statslegitimerede trossamfund i Danmark. I 1969 var tallet steget til 10. I 2010 var tallet kommet op på 110. I 2017 er tallet vokset yderligere til over 170.

Med andre ord: Danmark er allerede et godt stykke i forvandlingen fra at være et monolutheransk til at være et multireligiøst samfund.

Dertil kommer en række yderligere faktorer. Fra 1660 til 1849 blev landet styret af en enevældig arvekonge, der var Guds repræsentant. I dag bliver landet styret af et Folketing, der er det danske folks repræsentant. Demokrati har afløst teokrati.

Efter reformationen var vigtige dele af strafferetten inspireret af Bibelens moselov, hvilket indebar drakoniske dødsstraffe. I dag er det religiøse grundlag for strafferetten for længst blevet afskaffet. Det samme er dødsstraffene.

Efter reformationen indførtes målrettet indoktrinering af børn på grundlag af Luthers Lille Katekismus. Det udgjorde i århundreder kernen i skoleundervisningen. Først med folkeskoleloven af 1975 blev forkyndende kristendomsundervisning (formelt) forbudt.

Efter reformationen indførtes også omfattende censur. Afvigende religiøse meninger blev totalt forbudt. Først i 1849 blev det endeligt afløst af ytringsfrihed. Og i dag kan to ikke-kristne religionshistorikere analysere og kritisere religion, også kristendom, på et stort dansk dagblad.