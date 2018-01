En god uge for vodkaelskere og en dårlig uge for Villum Christensen fra Liberal Alliance

En god uge for...

Vodkaelskere. Forbrydelse betaler sig ikke, siger man. Og nogen vil sikkert mene, at det også er tilfældet i det delvist uopklarede mysterium om en dyr flaske vodka ved navn Russo-Baltique.

Først på ugen blev flasken af tre kilo guld, tre kilo sølv og med et læderbånd fra den første Monte Carlo-bil stjålet fra Café 33 på Vesterbro i København.

Men siden fandt en håndværker flasken på en byggeplads ved Charlottenlund – desværre uden de mindre kostbare dråber baseret på vand fra Himalaya.

Den lettiske ejer af vodkaen siges at være utroligt lettet over, at flasken er tilbage, og samtidig agter værtshusindehaveren at få fyldt flasken op med vodka igen. Hvem der står bag tyveriet, er uvist. Men man må håbe, at gerningsmændene har nydt vodkaen, nu da de glemte at indløse ca. 8 millioner kroner i pant.

En dårlig uge for...

Villum Christensen. I Liberal Alliance kunne de sikkert også trænge til at nedsvælge en dyr flaske vodka efter endnu en kaotisk affære.

Regeringspartiet har problemer nok i forvejen med Dansk Folkeparti, uindfriede løfter om skattelettelser og dårlige meningsmålinger. Men nu er det usikkert, om partiets førstemand i Slagelse, Villum Christensen, overtager de gyldne kæder. Der var ellers indgået en højst usædvanlig aftale med socialdemokraten John Dyrby Paulsen om at dele borgmesterperioden.

Imidlertid udtaler Dyrby til Altinget, at han ikke »planlægger med, at nu er jeg her i to år og så færdig«. I Liberal Alliance regner partitoppen med, at en aftale er en aftale, for sådan plejer det at være mellem »ordentlige mennesker«. Villum Christensen derimod lader ikke til at have gjort op med sig selv, om han er interesseret i at blive borgmester længere. Der kan ske så meget, siger han.