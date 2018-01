Sammenbruddet mellem Dansk Folkeparti og regeringen åbner for en ny kurs i udlændingepolitikken

FOR ABONNENTER

Det siges, at forskellen på en krise og en mulighed er, hvornår man ser den. Nu kan man tage nejhatten på og gøre sig lystig over, at når selv Berlingske mener, at det borgerlige Danmark er i dyb krise, så er vi nok ved afslutningen af et terminalt forløb. Men hvor ville livet være trist og forudsigeligt, hvis man skal være sur for en sikkerheds skyld. Så lad os tage jahatten på.

For satan, der er stadig et par dråber i glasset. Hvor heldig kan man være. For sammenbruddet i relationen mellem Dansk Folkeparti og V-LA-K-regeringen er uden tvivl en begivenhed, som vil trække lange spor de kommende år. Her tænker jeg ikke så meget på, hvem der kan lide hvem i det borgerlige Danmark og den slags.

Og man skal være blind, døv og stum for ikke at mene, at det er blevet endnu mere sandsynligt, at Mette Frederiksen og co. cruiser ind i Statsministeriet til otte gode år. For udsigten til, at Dansk Folkeparti efter valget stopper med at sjatpisse på den borgelige blok generelt og Venstres kommende leder og finansminister Kristian Jensen i særdeleshed, er lige så trøstesløs som vejret i januar.

Og lad bare Dansk Folkeparti turnere i landets dagblade med påstanden om, at partiet sammen med Venstre og Socialdemokratiet udgør en ny midte, der skal isolere fløjene. En absurd påstand, al den stund at det nu står tindrende klart, at det såkaldte paradigmeskifte er, at Dansk Folkeparti vil have patent på at være strammerparti.