Brok og fedteri dur ikke blandt venner

Hør, kan vi ikke blive enige om, at hvis vi låner hinandens huse og haver, så afleverer vi dem i god stand? Det behøver man da ikke spørge Emma Gad for at begribe.

Det er muligt, at vi tramper ind i huse, vi har lånt, med skoene på – og muligt, at vi bruger haven, lader børnene klatre i træerne og spille bold på græsset. Men vi efterlader ikke svineri på badeværelset, opvask i køkkenet, et snavset gulv i stuen og et halvt udbrændt bål i græsplænen med tomme ølflasker og en fedtet grill.

Det er derfor ret dårlig stil, at det er kommet til et skænderi om, hvem der skal rydde op efter de amerikanske baser i Grønland.

Det handler om 600-700 steder med militært affald fra efterladte landingsbaner til tomme olietønder, regulært skrald, rustne køretøjer, spildolie, tomme olietønder og – måske værst – radioaktivt spildevand foruden andet jævnt svineri.