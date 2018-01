Hver 4. protesterer: Læger frygter »revolver«-kontrol

FOR ABONNENTER

Klinikchef på Intensiv Terapiklinik 4131 på Rigshospitalet, Jan Bonde, blev sidste år politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det var på hans afdeling, at en ung mand døde af meningitis under stor mediebevågenhed. Patienten var overført fra et andet hospital og modtog kortvarigt behandling af en af Jan Bondes medarbejdere, før han afgik ved døden.

Styrelsens politianmeldelse af Jan Bonde er et af otte konkrete punkter i et ’klart mistillidsvotum over Styrelsens aktuelle linje og fremfærd’, som cirka 7.850 af landets små 30.000 læger indtil nu skrevet under – rettet mod styrelsens direktør, Anne-Marie Vangsted.

Når hver fjerde læge går så hårdt i rette med Styrelsen for Patientsikkerhed, skyldes det, at sundhedspersonalet oplever en helt ny og i deres øjne uhørt konfrontatorisk linje fra myndighederne side, hvor ansatte i sundhedsvæsenet nu – ifølge lægerne – risikerer en politianmeldelse for selv mindre forseelser.