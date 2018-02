Borgerforslag er en fis i en hornlygte

FOR ABONNENTER

Da regeringen indførte det såkaldte uddannelsesloft tilbage i 2016, udløste det et ramaskrig. Den djærve læser vil indvende, at det gør forringelser, der rammer studerende, som regel.

Men det var nu alligevel bemærkelsesværdigt, hvor mange der var oprørte over regeringens begrænsning af unges muligheder for eksempelvis at tage en bachelor i folkesundhed for derefter at blive sygeplejerske. Og med god grund.

Ikke desto mindre blev loftet indført som led i en uferm aftale, der skulle skaffe 300 mio. kr. til at reparere dagpengesystemet med.

Nu har mere end 37.000 danskere (i skrivende stund) skrevet under på, at uddannelsesloftet bør afskaffes. Det er første gang, at den nye mulighed for at stille borgerforslag ser ud til at blive aktiveret.