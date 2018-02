En god dag for De nye Stemmer - og en dårlig dag for Bornholm, som er løbet tør for briketter

En god dag for...

De nye Stemmer. På årsdagen for terrorangrebet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og vagten Dan Uzan blev dræbt, uddeler Finn Nørgaard Foreningen for tredje gang en velgørenhedspris. Prisen går til De nye Stemmer, som er en forening af yngre danske jøder og muslimer, der arbejder for at give minoriteter en stemme og for at udrydde fordomme og stereotyper om jøder og muslimer. Med prisen følger 50.000 kroner, og de penge skal nok blive brugt fornuftigt, siger Eva Bøggild, leder af foreningen, i en pressemeddelelse: »Vi vil gerne fortsætte med at nedbryde fordomme gennem dialog og håber, at de unge med dette rygstød måske kan få åbnet endnu flere døre rundtomkring på skoler, i organisationer og på offentlige møder«.

En dårlig dag for...

Bornholm. I disse kolde vintermåneder kan det være rart at tænde op i brændeovnen, men på Bornholm er det ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Øen er nemlig ifølge Bornholms Tidende løbet tør for briketter, og mange bornholmere har den seneste tid måttet spejde forgæves efter briketter hos øens forhandlere. Martin Clausen fra Land og Fritids hovedkontor på Bornholm kalder i Bornholms Tidende situationen »uhyggelig«, fordi briketmanglen skyldes store vandmængder i Baltikum. I XL Byg, som holder til i Rønne og Nexø, har man kæmpet for at skaffe briketter, og formentlig kommer en leverance snart frem til bornholmerne. »Det er lykkedes os at få briketter fra Rusland, men vi har købt dem ubeset, så vi ved ikke, hvor god kvaliteten er«, siger en ansat.