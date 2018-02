En god dag for Den Sorte Panter - og en dårlig dag for Peter Kanin

FOR ABONNENTER

Den Sorte Panter. I weekenden er der premiere på filmen ’Black Panther’, som er baseret på Marvel-historien om en superhelt af samme navn, og meget tyder på, at filmen kommer til at blive en stor kommerciel succes. Ifølge Hollywood Reporter forventes det, at ’Black Panther’ kommer til at sælge billetter for 165 millioner dollars – næsten 1 milliard kroner – i løbet af åbningsweekenden, som også inkluderer fredag og en national helligdag på mandag. Hvis det holder stik, vil ’Black Panther’ blive en af de film, som har indtjent flest penge i en premiereweekend i USA nogensinde. Under alle omstændigheder har ’Black Panther’ fået fremragende anmeldelser, ligesom superheltfilmen, der foregår i et fiktivt afrikansk land, hyldes, fordi de fleste skuespillere er sorte.