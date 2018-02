Om 'de naive': Der vil altid være nogen, som siger, at det ikke kan betale sig at kæmpe for en bedre verden. Lyt ikke til dem

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Hanna El-Gourfti, en ung, stærk og modig kvinde, læner sig frem, knuger mikrofonen og forklarer rørende, hvordan hun og andre ildsjæle i organisationen WeAct kæmper for at bygge bro, skabe dialog og modvirke polarisering i Danmark og verden – og så slutter hun af med et skarpt spørgsmål: