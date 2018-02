USA træder ind i kampen om magten i Syrien

FOR ABONNENTER

En nærmere undersøgelse af skeletterne, der for nylig blev fundet under Rådhuspladsen i København, afslører, at de ikke er nær så gamle, som man havde troet.

»Det har vist sig, at der er tale om personer, som tilbage i 1988 stod og ventede på en natbus, der aldrig dukkede op«, fortæller arkæolog Majbrit Hansen.

En af de ventende buspassagerer var telefonmontør Eigil Jensen, Smørum. Hans kone Lizzy Jensen, er glad for, at der nu omsider er en forklaring på, at hendes mand aldrig dukkede op efter at have været til julefrokost i det daværende telefonselskab KTAS.

»Jeg havde sagt til Eigil, før han tog afsted, at han ikke skulle bryde sig om at komme hjem, hvis han var i samme tilstand som efter julefrokosten året får. Derfor undrede det mig ikke, at han ikke dukkede op«, siger Lizzy Jensen.