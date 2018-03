Ny Kaspar Colling Nielsen-novelle: Du kan fucke med politiet, men du skal ikke fucke med kronprinsen, forstår du?

Det var nogle af 1970’ernes mest populære film, der blev hyldet i samtiden og senere anerkendt i dansk filmhistorie, fordi de satte fokus på børn og unges liv og og skildrede kontroversielle emner som sex og homoseksualitet. Film som ’La os være’ (1975), ’Måske ku’ vi’ (1976) og ’Du er ikke alene’ (1978) med Sebastians kendte titelsange fik hundredtusinder af danskere i biografen.

Men bag kameraet oplevede flere af børneskuespillerne en mørkere fortælling.

Nu beretter 6 mænd og 16 kvinder, hvordan instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen, der sammen instruerede flere af de kendte 1970’er-film, udsatte dem for krænkelser og seksuelt misbrug, da de var børn.

I første kapitel af Politikens undersøgende serie ’De misbrugte filmbørn’ fortæller den i dag 56-årige Karl Wagner, at han var 15 år gammel, da instruktøren Lasse Nielsen i 1975 tilbød ham hovedrollen i ’Måske ku’ vi’. Det seksuelle misbrug begyndte lidt efter lidt, da han over en længere periode blev inviteret hjem til Lasse Nielsen under påskud af at skulle øve på rollen, husker han.