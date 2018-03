En god dag for Mike Hughes, der måske har været en tur i rummet - og en dårlig dag for opfindsomt brudepar

FOR ABONNENTER

Mike Hughes er en af dem, der bare ved, de har ret. F.eks. mener den 61-årige limousinechauffør, at jorden er flad – faktisk er den formet som en meget stor frisbee. Men i stedet for bare at skrive det på nettet, ville han bevise det. Så derfor planlagde han at bygge en raket og tage den ud i rummet for at fotografere vores planet. Turen skulle ske i en dampdrevet spids raket bygget af skrot – til gengæld kostede den kun lidt mere end 100.000 kroner. Alle grinede, specielt da Mark Hughes måtte aflyse et par gange, men i lørdag røg raketten af sted med 500 kilometer i timen og landede igen 1 minut efter, skriver AP. Hans fotos af den flade jord har vi ikke set endnu, og nogle tvivler på, at han faktisk var inde i raketten. Men der skulle være en tv-dokumentar på vej.