Socialdemokratiet skal bide i kulturminister Mette Bocks sure pilrådne æble og indgå i det endelige medieforlig

Gode politikere lærer at navigere i de dårlige optioners hajfyldte farvand. Let er det ikke. Spørg bare Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Skal hun sætte partiets krusedulle på et kommende medieforlig, eller skal hun slå op i banen og rase over blodbadet på public service i disse for vor mediebranche så svære tider?