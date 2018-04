Ny Kaspar Colling-novelle: Den falske fisker

FOR ABONNENTER

Jeg begyndte at fiske i en sen alder, for jeg voksede op i byen, og jeg kendte som barn ingen, der fiskede. Min far fiskede ikke – eller min mor for den sags skyld – ingen af mine onkler (eller tanter) fiskede, og der var heller ikke nogen af mine venners fædre (eller mødre), der fiskede, så det var ikke en del af min horisont, da jeg var barn.