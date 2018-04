At flytte er at leve – og lære

FOR ABONNENTER

Der er intet galt med min lejlighed. Den er stor, lys, ligger midt i København, så jeg kan gå til arbejde og er indrettet lige, som jeg vil have den. Køkkenet er nyt, der er et stort badekar, hvor jeg kan ligge og læse og tænke kloge tanker, og alt fungerer. Børnenes skole er lige om hjørnet. Alt spiller, og selv en kronisk kvetchende kværulant som mig skal have luppen frem for at finde noget at brokke sig over.