En god dag for naturen - og en dårlig dag for norske studenter

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Naturen. Med næsten 1.000 arrangerede indsamlinger af affald i naturen lagde Danmarks Naturfredningsforening (DN) i går op til at slå sin egen rekord. Sidste år var der 760 indsamlinger. Foreningen forventede i går – hvor affaldsugen sluttede – at omkring 200.000 borgere ville have været ude og give naturen en hjælpende hånd.