En god dag for gudløse konfirmander og en dårlig dag for et amerikansk postbud

Gudløse konfirmander. Bibelen er droppet som pensum, helligånden har fået sig en fridag, sønnen må korse sig, og faderen i det høje er slet ikke inviteret med til festen, når 194 unge bliver konfirmeret 5. maj på Sankt Annæ Gymnasium. De 194 unge har nemlig fravalgt både den kristne konfirmation og nonfirmation til fordel for en såkaldt humanistisk konfirmation, fortæller nyhedsbureauet Ritzau. I forberedelsen til den humanistiske konfirmation er der fokus på etik, kritisk tænkning, identitet og seksualitet, og ved selve ceremonien får eleverne et eksemplar af menneskerettighederne i stedet for bestselleren med de ti bud og en superstar. Det er organisationen Humanistisk Samfund, som siden 2010 har stået for de humanistiske konfirmationer, og i Norge bliver hver sjette ung nu om dage humanistisk konfirmeret.