En god dag for Bill Clinton - og en dårlig dag for Nigerias senat, der har været udsat for tyveri

En god dag for...

Bill Clinton. Manden, der fra 20. januar 1993 til samme dato i 2001 bestyrede det ovale værelse i Det Hvide Hus med høj cigarføring, kan stadig slå klingende mønt af sin titel som eks-præsident i USA.

Tirsdag gæstede Bill Clinton Bella Center i København, hvor han holdt foredrag for en stribe virksomhedsledere, der hver havde betalt 9.000 kroner for en billet. Hvis de da ikke havde investeret i en VIP-billet, som kunne erhverves for den nette sum af 22.000 kroner – men så fik man også chancen for at blive fotografisk foreviget sammen med USA’s 42. præsident.

Det er ikke oplyst, hvad Clinton fik i hyre, men ifølge DR koster et foredrag med Bill eller fruen, Hillary Clinton, i gennemsnit 1,3 mio. kr., og parret har tjent over en milliard kroner på foredrag, siden Bill var boss.

En dårlig dag for...

Nigerias senat. At det kan være svært at få sine mærkesager vedtaget i den lovgivende forsamling, har mangen en politiker måttet sande. Bare spørg Liberal Alliance. Samuelsens problemer med at tælle til 90 er dog for intet at regne i forhold til den kattepine, som har ramt politikere i Nigeria.

Her er ukendte gerningsmænd brudt ind og har stjålet senatets ceremonistav. Og selv om hovedstaden Abuja de seneste dage har været rystet af uroligheder, er det tyveriet af den ceremonielle stav, som for alvor giver magthaverne murren i maven.

Reglerne er nemlig ganske klare på dette punkt: Beslutninger truffet i senatet er kun gyldige, hvis ceremonistaven er til stede. En talsmand for senatet kalder simpelthen tyveriet for et forsøg på at vælte den lovgivende magt i landet.