En god uge for Enhedslisten - og en dårlig uge for de festglade

En god uge for...

Enhedslisten i København har bøvlet med et svært dilemma, siden man i januar modtog 131.000 kr. i partiskat fra Morten Kabell. Pengene var en del af det eftervederlag på 501.896 kr., som Kabell havde modtaget fra Københavns Kommune, da han stoppede som borgmester.

Det er jo altid rart med penge i partikassen, men dilemmaet var, at Kabell allerede havde fået et nyt job, og at Enhedslisten tidligere har kritiseret dobbeltlønninger til politikere fra andre partier. Enhedslisten i København meddelte derfor, at de 131.000 kr. ville blive givet til et godt formål.

I denne uge kunne Jyllands-Posten så løfte sløret for en genial politisk manøvre, hvormed Enhedslisten i København både fik doneret pengene til et godt formål og fik penge i partikassen: Medlemmerne besluttede simpelthen, at det gode formål var Enhedslisten i København, hvor pengene kan »bruges i det revolutionære arbejde«.

En dårlig uge for...

Festglade natteravne. Det er sundt med et glas rødvin om dagen. Sådan har vi danskere sagt til hinanden i årevis, men i denne uge fik den dejlige leveregel et alvorligt leverslag, da et internationalt studie blev offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

Studiet bygger på data om næsten 600.000 personer, og den deprimerende konklusion er, at selv relativt små mængder alkohol er usundt. Bare du drikker mere end 8 genstande om ugen, stiger risikoen betragteligt for at dø for tidligt.

Som om den undersøgelse ikke var slem nok for folk, som sætter pris på fest og farver, bød ugen også på en amerikansk undersøgelse, som viser, at det er farligt at være B-menneske. Folk, der elsker nattetimerne og har svært ved at komme op om morgenen, har 10 procent større risiko for at dø tidligt end de morgenfriske typer.