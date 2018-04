En god dag for en republikansk toppolitiker - og en dårlig dag for Trump-efterforsker Robert Mueller

FOR ABONNENTER

Paul Ryan. Nogle så det som et nederlag, da den 48-årige republikanske toppolitiker i denne uge meddelte, at han ikke genopstiller, når hans valgperiode slutter senere i år. Ryan har været i opposition til præsident Donald Trump, og Trumps signaler om en protektionistisk handelspolitik har været blandt årsagerne til Ryans exit, lyder det på rygtebørsen. Meget tyder dog på, at fremtiden alligevel tegner lys for Ryan – i hvert fald hvis han vil være bestyrelseshaj. »Den slags bestyrelsesposter, han vil gå efter, kaster sandsynligvis mellem 250.000 og 300.000 dollars (1,5-1,8 mio. kr., red.) af sig om året, og han kan formentlig få tre eller fire af dem«, siger Fred Foulkes, professor ved Boston University, til Bloomberg. Hvis Ryan græder på vej ud af Kongressen, er det muligvis af grin.