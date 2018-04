En god dag for Drake - og en dårlig dag for Sepp Blatter

En god dag for...

Aubrey Drake Graham – oftest kun omtalt ved sit mellemnavn – har taget endnu et skridt i retning af musikhistoriens uforglemmelighed.

Den canadiske sanger og rapper har netop passeret Paul McCartney på listen over mandlige solister med flest top-10-placeringer på den amerikanske Hot 100-liste. Det er samarbejdet med gruppen Migos på nummeret ’Walk It Talk It’, der har givet Drake et stort hit for 24. gang i karrieren.

I en alder af 31 år kan han utvivlsomt se frem til at passere Elvis Presley (25 gange i top-10), Elton John (27), Stevie Wonder (28) og i sidste ende kongen af popmusik, Michael Jackson, der fører med 29 hits. Paul McCartney kan trøste sig med, at han har yderlige 34 topplaceringer med en gruppe, der var ret populær i 1960’erne.

En dårlig dag for...

Sepp Blatter – 82-årig ekspræsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) – mangler tydeligvis rådgivning.

Han trak sig i 2015 fra præsidentvalget i Fifa, da han ikke kunne gøre rede for en overførsel på 2 millioner schweizerfranc til Uefa-præsident Michel Platini. Endnu er Sepp Blatter dog ikke anklaget for noget og mener derfor, at seks års karantæne fra al fodbold bør ophæves.

»Hvis de kommer til den konklusion, at der ikke er noget kriminelt, hvorfor er vi så suspenderet«, spørger den aldrende schweizer i et interview med Reuters og brokker sig ved samme lejlighed over nye regler for valg af VM-værtslande og dommernes brug af video ved VM i Rusland, som han agter at besøge på invitation fra Vladimir Putin. Suk.