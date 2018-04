En god dag for udskrevet Julia Skripal - og en dårlig dag for fyret Lindsey Buckingham

En god dag for ...

Julia Skripal har i en måned været et af omdrejningspunkterne for en stadig eskalerende diplomatisk krise mellem Rusland og den vestlige verden, siden hun sammen med sin far, den tidligere dobbeltagent Sergei Skripal, blev angrebet med nervegift i Salisbury.

Mens hele verden udviser diplomater på kryds og tværs og samtidig med stram retorik diskuterer, om den russiske stat stod bag attentatet på engelsk jord, har mindre opmærksomhed været rettet mod ofrene, men nu er der anledning til at markere en god dag for den 33-årige Julia Skripal.

Hun er kommet så godt igennem behandlingen, at hun nu er udskrevet. Hendes far er stadig indlagt, men »ikke længere i kritisk tilstand«, lyder den seneste rapport fra hospitalet.

En dårlig dag for ...

Lindsey Buckingham har fået klar besked: You Can Go Your Own Way. Guitaristen er fyret fra det legendariske band Fleetwood Mac, som han – med pauser undervejs – har været medlem af siden 1975, da han og kæresten Stevie Nicks mødte Mick Fleetwood.

Det er ifølge Rolling Stone uoverensstemmelser om en kommende turné, der har ført til bruddet. Bandets egen kommunikation rummer ingen informationer om konflikt, kun glæde over erstatningen for Lindsey Buckingham: »Vi er begejstrede over at byde musikalske talenter af en kaliber som Mike Campbell og Neil Finn velkommen til Mac-familien«.

Det er guitaristerne fra Tom Petty & The Heartbreakers og Crowded House, så en dårlig dag for den 68-årige amerikaner er nok god for andre.