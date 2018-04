En god dag for sorte helte - og en dårlig dag for jihadister

En god dag for ...

Sorte helte. Traditionelt har superhelte været hvide heteroseksuelle mænd, men på det sidste er der kommer mere variation med ’Wonder Woman’ og ’Black Panther’. Og det er der ikke bare politisk korrekthed-point i, men også cool cash.

Sidste weekend rykkede ’Black Panther’ yderligere et par pladser op på listen over de mest indtjenende film nogensinde. Heltefilmen om den afrikanske konge fra Wakanda strøg forbi ’Titanic’ og ligger med en indtjening på omkring 4 mia. kr. i USA alene – og det dobbelte internationalt – som nummer 3, kun overgået af ’Avatar’ og ’Star Wars: The Force Awakens’. Det er dog kun i absolutte tal.

Justeret for inflation ligger ’Black Panther’ stadig kun på en 34.-plads.

Men alligevel ganske imponerende.

En dårlig dag for ...

Jihadister. Det er gået stærkt tilbage for de tidligere modige islamiske krigere.

Islamisk Stat er blevet knust i Syrien og Irak og mange af de langskæggede krigere dræbt eller fængslet. Det gælder bl.a. medlemmerne af den frygtede gruppe fangevogtere, der gik under navnet ’The Beatles’.

De torturerede fanger og stod bag nogle af de mest berygtede henrettelsesvideoer. Dengang var de ikke så optaget af menneskerettigheder, men det har ændret sig, nu da krigslykken er vendt.

I et interview med CNN kræver to medlemmer af gruppen – Alexanda Kotey (foto) og El Shafee – der er fængslet i Syrien, at deres rettigheder respekteres, når de skal for retten. Det skal de selvsagt, men man fristes til at spørge, om de respekterede deres fangers rettigheder.