En god dag for kommunister i Beijing - og en dårlig dag for sumobrydning

Kommunister i Beijing. Der er gode penge at tjene for virile mænd i Beijing – men godt helbred og høj sædkvalitet gør det ikke – de skal naturligvis også være gode kommunister. I et opslag på det kinesiske sociale medie WeChat har sædbanken under Peking University Third Hospital ifølge britiske BBC bekendtgjort, at for at blive sæddonor skal man »elske det socialistisk moderland«. Opslaget, som i går blev fjernet fra siden, udlovede, hvad der svarer til omkring 5.300 kroner, til mænd, der kunne bestå den medicinske test for almen sundhed, genetiske sygdomme og sædkvalitet. Men dertil altså et krav om at have »fordelagtige politiske kvaliteter« og »støtte det kommunistiske partis lederskab, være loyal over for partiets kurs og være anstændige, lovlydige borgere uden politiske problemer«.