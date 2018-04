En god dag for Lego-familien - og en dårlig dag for Falciani

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

En god dag for...

Lego-familiens pengetank. Det kom som et chok for mange af indbyggerne i Billund, da Lego sidste efterår i forbindelse med sit halvårsregnskab annoncerede, at op mod 600 lokale medarbejdere skulle fyres i klodsernes hjemby.

På trods af spareøvelsen og en faldende omsætning i 2017 kom Lego-familiens holdingselskab Kirkbi, der ud over Lego ejer aktier i selskaber som ISS, Nilfisk og Falck, ud af 2017 med et bragende overskud på 12,7 mia. kr. Det er lidt mindre end året før, hvor resultatet efter skat landede på 13,3 mia. kr.

Legos lavere omsætning i 2017 blev opvejet af en stigende indtjening fra andre investeringer. Direktør i Kirkbi Søren Thorup Sørensen kalder – måske med en snert af jysk underdrivelse – resultatet »tilfredsstillende«.

En dårlig dag for...

Herve Falciani, 46 og tidligere ansat i den schweiziske bank HSBC, blev onsdag arresteret på åben gade i Madrid, hvor han skulle deltage i en konference.

Falciani blev anholdt på begæring af de schweiziske myndigheder, fordi han i 2015 blev idømt 5 års fængsel for industrispionage og af samme grund ikke har sat en fod i landet i årevis. I offentligheden er han bedre kendt som manden bag Swissleaks, fordi han i 2007 stjal en liste med 120.000 kontohavere, der tilsammen havde skjult 1.090 mia. kr. for skattevæsenet.

Falciani forsøgte først forgæves at sælge oplysningerne. Men da han i 2008 blev arresteret i Frankrig, fik myndighederne fingre i hans computer. Så rullede skandalen. Nu må han håbe, at Spanien hellere vil sende ham tilbage til Frankrig end til Schweiz.