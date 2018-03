En god uge for Kim-Jong Un - og en dårlig uge for Løkkes omdiskuterede fond

En god uge for...

Kim Jong-un, Nordkoreas lille leder, overraskede i denne uge de fleste ved at besøge Kina i sit særlige pansrede tog. Kim Jong-un overtog i 2011 diktatorposten i Nordkorea efter sin far, men angiveligt er det hans første tur til udlandet, siden han overtog magten. Nordkorea deltog for nylig i vinter-OL i Sydkorea, og til maj er der planer om et topmøde mellem Nordkorea og USA. Besøget i Kina var således endnu et tegn på, at det isolerede styre øger kontakten med omverdenen. Globalt er fokus primært rettet mod, hvad det kan få af betydning for Nordkoreas atomprogram og magtforholdet mellem Kina og USA. Man må håbe, at de udenlandske politikere også forsøger at overtale Kim Jong-un til at forbedre leveforholdene for de millioner af indespærrede nordkoreanere, som dagligt må leve med menneskerettighedskrænkelser, fattigdom og politiske fængslinger.

En dårlig uge for...

Lars Løkke Rasmussen (V) forklarede tidligere på året, at det er vigtigt at skelne mellem privatpersonen Lars Løkke Rasmussen og statsministeren Lars Løkke Rasmussen. Den skelnen lancerede statsministeren Lars Løkke Rasmussen i et samråd i Folketinget, hvor han skulle svare på spørgsmål om sit forhold til en kvotekonge, der havde samlet penge ind til LøkkeFonden, der er privatpersonen Lars Løkke Rasmussens projekt. I denne uge har flere medier dog alligevel skrevet kritiske historier om LøkkeFonden. BT kunne således fortælle, at Løkke har imødekommet et ønske fra en af LøkkeFondens donorer om at deltage i en ceremoni, mens Weekendavisen kunne afsløre, at LøkkeFondens drengeakademi er ved at blive eksporteret til udlandet, bl.a. med hjælp fra Danmarks ambassadør i Sverige. Oppositionen forlanger nu igen svar fra statsministeren Lars Løkke Rasmussen om forholdene ved fonden.