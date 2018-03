En god dag for Malala - og en dårlig dag for tyske filmfans

En god dag for...

Malala. En af verdens sande helte, nobelprisvinderen Malala Yousafzai, landede i går i Pakistans hovedstad, Islamabad. Det er første gang, Malala er tilbage i sit fødeland, siden hun i oktober 2012 blev skudt af en attentatmand fra Taleban.

Den dengang 15-årige Malala havde på en blog og i en dokumentarfilm advokeret for pigers ret til at gå i skole. Mørkemændene i Taleban følte sig så truet af den åbenmundede teenager, at de forsøgte at likvidere hende. Malala blev skudt i hovedet, men overlevede og er siden blevet en berømt fortaler for menneskerettigheder.

Sikkerheden i Pakistan er blevet forbedret de seneste år, men under det fire dage lange besøg er Malala ikke desto mindre under skarp bevogtning, så ekstremister ikke igen forsøger at lukke munden på hende.

En dårlig dag for...

Tyske filmfans. Det er ikke kun i Pakistan, at religiøse mennesker vil bestemme, hvad andre mennesker må se og høre. I Tyskland har myndighederne en liste med film, som det er forbudt at vise offentligt på langfredag.

Det såkaldte Institut für Freiwillige Selbstkontrolle opdaterer hvert år listen, og ifølge Berliner Zeitung indeholder den i år 756 film, som ikke må vises på årsdagen for Jesu død på korset.

Det er til at forstå, hvorfor 'Life of Brian’ er inkluderet, mens det er sværere at gennemskue, hvorfor andre film er havnet på listen. F.eks. er ’Ghostbusters’ forbudt, vist nok pga. noget med dæmoner. Så vidt vides tvinges ingen til at gå i biografen i Tyskland, så i stedet for censur kunne man måske foreslå sarte kristne, at de bare kan lade være med at se filmene.