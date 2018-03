En god dag for unge verden over - og en dårlig dag for en dyreglad mand

En god dag for ...

Unge verden over. Fredfyldte, udtryksløse og helt stille lå 17 personer på fortovet foran den amerikanske ambassade i København lørdag. En stor del af dem unge. Som et symbol på skoleskyderiet i Florida, hvor 17 unge blev dræbt – og gjort tavse for evigt. Det var dog ikke kun i Danmark, at unge demonstrerede.

I USA demonstrerede flere hundrede tusinde unge for strammere våbenlove under sloganet ’March For Our Lives’. Dagen derpå, palmesøndag, tilegnede pave Frans så en del af messen i Vatikanet til unge verden over. Uden direkte at referere til USA. »Det er op til jer ikke at være stille. Selv hvis andre tier, hvis vi ældre mennesker og ledere, nogle korrupte, tier, hvis hele verden tier og mister sin glæde, beder jeg jer: Vil I ikke nok råbe op?«.

En dårlig dag for ...

En mand i 30’erne. Levende slanger, mus, øgler, skildpadder, to krokodiller og døde krybdyr er blot nogle af de 800 eksotiske dyr, som det svenske politi har beslaglagt på en adresse i Skåne. Manden blev afhørt fredag og siden løsladt, men han er fortsat mistænkt i sagen for at indkøbe og sælge truede dyrearter, skriver Sydsvenskan. Politiet betegner det som noget af det største, man har set.

Nu vil de svenske myndigheder forsøge at afsætte dyrene til godkendte dyreparker, og ellers vil de blive aflivet. Om dette har konsekvenser for højden og dybden på det vildsvinehegn, der skal opføres ved den danske grænse og holde den afrikanske svinepest ude – hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti – er uvist. Men situationen må unægtelig genovervejes.