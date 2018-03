En god dag for Fårup Sommerland - og en dårlig dag for udrydningstruet næsehorn

En god dag for...

Fårup Sommerland. »Det er den bedste start på 2018, som vi overhovedet kan ønske os«. Per Dam, direktør for Fårup Sommerland, jubler, efter den nordjyske forlystelsespark er blevet kåret som Nordens bedste. Brugerne af en svensk hjemmeside for ferierende børnefamilier, Bamsemester, har for tredje gang stemt parken mellem Blokhus og Løkken ind på førstepladsen. »I Fårup lever vi af glade gæster, så det er fantastisk, at det er dem, der kårer os i denne konkurrence. Vi betragter det som en slags publikumspris, ligesom man har i film- og musikbranchen«, siger Per Dam i en pressemeddelelse. Fårup vinder prisen, fordi de har »alt fra skøre vandrutschebaner og legepladser til Danmarks største og vildeste vandland«.

En dårlig dag for...

Sudan. En af Afrikas dyrearter er udrydningstruet, efter at det 45-årige næsehorn Sudan er sovet ind. Sudan tilhørte arten nordligt hvidt næsehorn, som der nu blot er to hunner tilbage af. Sudan har tidligere været evakueret fra Afrika og det udbredte krybskytteri, da han blev sendt til en zoo i Tjekkiet. I 2009 blev han bragt tilbage til Kenya og sat sammen med de dengang tre avlsduelige hunner. Men selv om han og hunnerne parrede sig lystigt, kom der ingen unger ud af det. Ifølge Ol Pejeta-reservatet, hvor Sudan levede, har man sikret sig genmateriale i håb om, at man måske i fremtiden kan genoplive arten. Navnet har i øvrigt intet med farven hvid at gøre, men skyldes en forvanskning af artens navn på afrikaans, hvor ordet refererer til den vide mund hos arten.