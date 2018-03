En god dag for ørnen Beringa - og en dårlig dag for Martina Navratilova

En god dag for...

Ørnen Beringa. Et helt særligt kærlighedsforhold har båret frugt i Ørnereservatet tæt på Skagen. Her har stellersørnen Beringa nemlig lagt to æg. Det er første gang siden 2014, og det sker kun, fordi hun har fundet en mage, hun er absolut tryg ved.

Og magen er ingen ringere end ejeren af Ørnereservatet, Peter Frank Wenzel. Eller ... det tror Beringa i hvert fald. »Det er helt klart det, der sker lige nu. Hun er meget bevidst om, at jeg er hendes mage. Ellers ville hun ikke lade mig passe reden, mens hun lige er væk«, siger Peter Frank Wenzel til TV 2 Nord. Han kan dog ikke kalde sig nybagt ørnefar, da æggene i sagens natur er tomme. Men Ørnereservatet har til gengæld fundet en rigtig ørne-mage, Vitus, der næste år skal levere sæd til Beringa.

En dårlig dag for...

Martina Navratilova. Hun er den kvindelige tennisspiller, der har vundet singleturneringen i Wimbledon flest gange. Så Martina Navratilova er en oplagt ekspert at benytte, hvilket britiske BBC da også gjorde ved turneringen i sommer. Nu er tennislegenden imidlertid blevet vred – og med god grund.

Hun har opdaget, at BBC betaler 10 gange så meget til en anden kommentator og tidligere topspiller, John McEnroe, der ’kun’ vandt Wimbledon tre gange. Navratilova, der vandt ni gange, oplyser til BBC-programmet ’Panorama’, at hun havde fået at vide, at hun ville blive aflønnet på sammenlignelige vilkår med mandlige eksperter. Men det var altså en sandhed med modifikationer. »Bundlinjen er, at mandlige stemmer stadig værdisættes højere end kvinders«, siger hun.