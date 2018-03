En god dag for børnene i Østghouta - og en dårlig dag for børnene på Arresø Skole

En god dag for ...

Børnene i Østghouta i Syrien er gidsler i en borgerkrig, som betyder, at de dagligt er vidne til vold og bombardementer, samtidig med at de lider under mangel på mad, medicin og andre basale fornødenheder. Østghouta har udviklet sig til et »helvede på jorden« for børn, udtalte chefen for FN’s børneorganisation Unicef i sidste uge.

Torsdag var der dog et mindre lyspunkt for både børn og voksne i byen, da det lykkedes hjælpeorganisationen Røde Kors at komme ind i Østghouta med nødhjælp. Ifølge nyhedsbureauet AFP ankom 25 lastvogne med madrationer og melsække, som kan hjælpe cirka 26.000 mennesker i den belejrede by. Desværre er behovet for nødhjælp meget større, eftersom cirka 400.000 mennesker er spærret inde i den belejrede bydel.

En dårlig dag for ...

Børnene på Arresø Skole i Frederiksværk pjækkede torsdag for at demonstrere foran byens rådhus. Årsagen var elevernes utilfredshed med en ny udeordning, som betyder, at eleverne ikke må forlade skolens område, og en madordning, som indebærer, at skolemad skal bestilles dagen i forvejen.

Hvis eleverne eller deres forældre glemmer at bestille mad eller at medbringe madpakke, så må eleverne ikke engang gå uden for skolen for at købe et kanelbrød, og det er bare herrestrengt, synes eleverne. »Vi gider ikke betale for noget mad, som skal bestilles dagen før. Næste dag er det jo ikke sikkert, vi har lyst til det, vi har bestilt«, som elevrådsformanden siger til TV 2. I går bød menuen bl.a. på nachos med kødsovs, boller i karry, flere kolde retter og sandwich.