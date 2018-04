En god dag for Bashar al-Assad - og en dårlig dag for Aman Tulejev

En god dag for ...

Bashar al-Assad, 52 og Syriens præsident, kunne i går med tilfredshed notere, at den sidste oprørsgruppe er på vej ud af forstadsområdet Ghouta øst for Damaskus. Den syriske hær indledte, støttet af russiske styrker, 18. februar en offensiv i Ghouta. Offensiven har kostet mindst 1.600 civile livet og drev mindst 130.000 på flugt.

Men i dag indvilligede først militsen Failaq al-Rahman i at lade sig evakuere til Idlib i det nordvestlige Syrien, og derefter var militsen Jaish al-Islam også klar til at forlade området. »Det er et vendepunkt«, sagde en unavngiven officer til syrisk stats-tv. Præsident Assad er først og fremmest blevet herre over en ruinby, men vil nok også notere sig, at hans stædige kamp for at beholde magten efter syv års krig endelig er ved at lykkes.

En dårlig dag for ...

Aman Tulejev, 73, måtte i dag træde tilbage som guvernør i den sibiriske mineregion Kemerovo. Det sker efter en brandkatastrofe for en uge siden i det lokale shoppingcenter ’Vinterkirsebær’, hvor 64 omkom – heraf 41 børn. »Med en så tung byrde er det umuligt at arbejde som guvernør«, skrev Tulejev, der har siddet på posten i mere end 20 år, på sin hjemmeside.

Familier til de mange dødsofre har protesteret voldsomt, fordi nødudgange var blokeret, brandalarmerne ude af funktion, og brandfolkene lo ad bekymrede mødre til børn, der var spærret inde i en biograf. Et af dem, 11-årige Vika Potjanka græd i mobiltelefonen, da hun fik fat i sin tante. »Sig til mor, at jeg elskede hende«. Aman Tulejev afviste først al kritik og nægtede at besøge katastrofestedet.