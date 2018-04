En god dag for klimaet - og en dårlig dag for de ældre

FOR ABONNENTER

Klimaet. Aldrig har det været billigere at rejse med en flyvemaskine. Men prisen er høj for klimaet, mener den svenske regering. Den har derfor besluttet, at alle flyselskaber i Sverige skal betale en ekstra afgift på op mod 400 kroner per passager. Det gavner nemlig klimaet, at færre tager flyveren på ferie, lyder det fra regeringen.