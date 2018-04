En god dag for Chelsea Hotel - og en dårlig dag for fængselsbetjent, som har smuglet hash og mobiler til bandemedlemmer

FOR ABONNENTER

Chelsea Hotel i New York spiller en central rolle i amerikansk populærkultur. Gennem årtier var hotellet tilholdssted for musikere, kunstnere og forfattere, som boede der i kortere eller længere perioder. Forfatterne Mark Twain og Dylan Thomas har boet på Chelsea Hotel, kunstneren Andy Warhol har instrueret en film om ’Chelsea Girls’, sangerinden Madonna fik taget nøgenbilleder til en vovet fotobog på værelse 822, og Sid Vicious, forsanger i punkbandet Sex Pistols, blev anholdt på værelse 100, hvor hans kæreste lå død i en blodpøl. Chelsea Hotel emmer af historie, men i 2011 var det tid til en renovering. I den forbindelse var en tidligere ansat snarrådig nok til at redde en masse døre, som ellers var på vej til forbrændingen, og nu er 50 af dørene blevet solgt på auktion. Døren til det værelse, hvor Leonard Cohen fik et blowjob af Janis Joplin – en affære, Cohen siden skrev om i sangen 'Chelsea Hotel No. 2’ – blev solgt for godt en halv million kroner. Det var dog ikke det højeste bud. Døren til Bob Dylans værelse indbragte godt 600.000 kroner.