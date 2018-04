En god dag for klemte flypassagerer, som får benene strakt godt ud - og en dårlig dag for gravide med en sød lakridstand

En god dag for...

Klemte flypassagerer. Er man fra naturens side udstyret med en vis drøjde og/eller længde, og er man uheldig at trække en sidemakker af samme statur, kan flyturen med lavprisselskabet godt blive en trang oplevelse.

Men måske bliver det scenarie snart lettere at stå igennem – bogstaveligt talt. På en fly-messe i Hamburg har den italienske flysædefabrikant Avointeriors nemlig afsløret The SkyRider 2.0 – et hestesadel-lignende sæde, hvor passagererne praktisk talt står op – og dermed altså får strakt benene godt ud på flyturen.

Sæderne vejer det halve af et almindeligt økonomiklassesæde og fylder markant mindre, så flyselskaber har mulighed for at proppe 20 pct. flere passagerer ind i flyet. Endnu har ingen selskaber dog bidt på ideen, oplyser CNN.

En dårlig dag for...

Gravide med en sød lakridstand. Romkugler, chokoladekiks, Matador Mix, islagkager ...

Med graviditeten følger ofte uforbeholdne ’cravings’ efter lækre sager, men det er en god ide at holde lidt igen. I hvert fald med lakridserne. Finske forskere har påvist, at et højt indtag af lakrids kan have uheldige virkninger på fostrene og påvirke børnenes højde, vægt og pubertet. Det skriver den norske avis Dagbladet.

Problemet er aromastoffet glycyrrhizinsyre, som er hormonforstyrrende. De finske forskere definerer ’højt lakridsindtag’ som 250 gram om ugen. Det er stort set på linje med den danske vejledning, hvor Fødevarestyrelsen anbefaler at »holde igen med lakridserne og maksimalt spise 50 gram om dagen«, som det står på styrelsens hjemmeside.