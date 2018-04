Kun ved at investere i robust, uafhængig kvalitet kan vi modstå Facebooks ’newsroom'

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

I starten af 2018 ændrede Facebook sin algoritme. De havde målt på en gruppe studerende, som efter 10 minutter på Facebook var i dårligere humør end de studerende, som i stedet havde talt med mennesker ude i virkeligheden. Facebooks studier viste, at folk blev depressive og ensomme, jo mere de var på Facebook, og jo mere de kommenterede og uploadede indhold. Det er jo ikke så godt for et socialt medie.