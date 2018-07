Bankerne ryster i bukserne, når man vil låne penge: Men frygt ej - flyt bare på landet

FOR ABONNENTER

Vi sidder i Dy Plambecks hus. Det ligger i en lille klynge af huse mellem to store skove i Nordsjælland, tæt på Hillerød. En landsby er for meget at kalde stedet, her er en bænk og en postkasse, det er downtown. En nabo sælger æg, en anden nabo jordbær, der er vejsalg, folk holder ind til siden på vejen i deres biler, der skinner blankt og lysende i solen, der er nye kartofler. Det er sommer i Danmark. Solsorten synger.