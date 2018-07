Niels Jespersen: 10 år efter finanskrisen er der stadig ikke styr på en skid

FOR ABONNENTER

Danske Banks direktør, Thomas Borgen, kunne lige så godt have sagt, at han var faldet over dørtrinnet og ved et uheld var kommet til at hvidvaske 53 mia. kr. Den forklaring ville ikke have fået ham til at fremstå mindre utroværdig end nu, hvor han hævder uvidenhed om Danske Banks medvirken til hvidvask af 53 milliarder kr. og hjælp til internationale våbensmuglere, der solgte nordkoreanske våben til Iran. En bedrift, man skulle tro var forbeholdt Bond-skurke.