Chris Bjerknæs: Kvartvejs-krisen er en decideret fornærmelse mod mindre priviligerede dele af verden

Midtvejskrise, eksamens-krise, 30-års-krise, det-første-barn-krise, 7-års-krise, alderdoms-krise, veninde-krise, bolig-krise, krops-krise, jeg-kan-ikke-finde-et-job-krise, selvrealiserings-krise, kæreste-krise, alt-for-mange-valg-krise og hvad-ved jeg-krise. Vi render i et væk til psykolog med den ene krise efter den anden. Der er gået inflation i kriser!

Og nu, som Politiken 8. juli kunne berette i et interview med psykolog Mette Bratlann, den seneste nye krise: Kvartvejs-krisen, 25 år, færdig med uddannelse og i tvivl om hele livet: Er det den rette uddannelse, hvorfor har jeg ikke en kæreste, og hvad skal der blive af mig? De står efter hendes udsagn ved en endestation efter at have kørt med et tog med en nøje planlagt tidsplan i mange år.

Min generation er åbenbart i tvivl om alt og går til psykolog hele banden.

chris bjerknæs Født 1989. Er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og har været aktiv i dansk politik siden 2008, bl.a. som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Udover sit politiske engagement arbejder han til daglig som farvehandler. Chris Bjerknæs skriver indlæg fra et ungt, borgerligt ståsted for Politikens debatredaktion.

Men vores største krise er da, at vi hele tiden opfinder nye kriser at hænge vores hat på i stedet for at tage ansvar for vores eget liv og egne valg. For der er ligeså meget krise over den sidste nye kvartlivs-krise, som det er en krise, når jeg står foran køledisken og ikke kan finde ud af, om jeg skal have stegt flæsk eller flæskesteg til aftensmad.

Vi er nærmest født med en mobiltelefon i hånden, og vi kan stort set vælge og vrage, hvilken uddannelse vi vil have. Vi får væsentligt bedre og mindre nedslidende jobs end vores forældre.

Vi kan som aldrig før komme i kontakt med hinanden på tværs af kloden, vi er de mest oplyste unge, og det har aldrig været lettere at finde sig en kæreste eller at realisere sig selv med en flyrejse til den anden side af jordkloden, for vi kan stort set alt.

Vi er en helt vildt privilegeret generation, men vi tillader os at hævde, at vi har kriser konstant? Vorherre bevares.

En krise er, hvis du er ved at miste din bolig, fordi du har været arbejdsløs for længe og er røget ud af dagpengesystemet. Eller hvis du har kysset med hende den søde fra HR-afdelingen, så din kone vil gå fra dig og tager børnene og pengene med sig.

Dét er kriser og i øvrigt vand ved siden af vores forældres og bedsteforældres udfordringer i deres opvækst. Eller sammenlignet med andre mindre privilegerede dele af verdenen med krig, sult, tørke og naturkatastrofer.

Rejs dig, tag ansvar og kom-ud-af-din-ikke-krise!

Det er en decideret fornærmelse, og hvad sker der så, når de unge kommer i nærheden af en reel krise? Hvis de eksempelvis mister deres job, og huset går på tvangsauktion? Så har de alt for længe råbt 'ulven kommer' over kriser, der ikke var der.

Ja, der er en vild præstationskultur i min generation, og ja, de mange valg presser unge, men det er altså ikke en krise - det er livets vilkår. Så vågn op og lugt til livets kaffe. Det er nu, det sker, og du skal selv tage fat!

Jeg vil sgu ikke være en del af den generation med de største muligheder i historien, som så vælger at tude over de mindste bump og udfordringer på vejen. Curlingbørn, der så snart de skraber knæene eller møder lidt modstand, råber op om livskriser.

Jeg vil - og vi skal - være den generationen, der tager ansvar og er bevidste om og taknemmelige for alle de muligheder, vi har, som er skabt af generationerne før os. Så rejs dig, tag ansvar og kom-ud-af-din-ikke-krise!