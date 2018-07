Færdig med studiet? Så skal du måske forberede dig på at blive ramt af kvartvejskrisen

FOR ABONNENTER

Tusindvis af unge mennesker har de seneste uger færdiggjort en uddannelse og skal aldrig mere bekymre sig om pensum, projektafleveringer og karakterræs. »Hurra!«, jubler mange over deres nyvundne frihed. Men for stadig flere unge vil den kommende tid være præget af tristesse og modløshed, fortæller psykolog Mette Bratlann, der for tiden nærmest dagligt bliver kontaktet af unge midt i 20’erne, der er færdige med deres uddannelse og har det svært.