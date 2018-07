David Trads op til studiestart: Staten bør tilbyde et værelse til alle nye studerende

FOR ABONNENTER

Når min søn snart begynder på et engelsk universitet, flytter han ind på et af de kollegier, som automatisk stilles til rådighed for alle nye studerende. Det er ingen luksus: et lille, men møbleret værelse; en håndvask i rummet; delt toilet og bad ude på gangen; et fællesrum; og nå ja, en kantine, der, som en del af prisen, serverer morgenmad og aftensmad for alle. Samlet pris: 4.833 kroner om måneden.