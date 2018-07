Sommerserie: Plambech & Plambeck

Sine Plambech (f. 1975) er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Hun er tildelt en eliteforskerpris for sin forskning i migration, trafficking og køn i et globalt perspektiv.

Dy Plambeck (f. 1980) er forfatter. Debuterede med ’Buresø-fortællinger’ i 2005 og har siden udgivet en række romaner. Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab.

I denne sommerklummeserie tager Plambeck & Plambech læseren med i felten og skriver om mennesker, migration, køn, eksistens og politik i lokale og globale sammenhænge.

