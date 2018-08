En god dag for tyske øboer ─ og en dårlig dag for Fox-vært Trish Regan

En god dag for...

Tyske øboer. Kroejerne Maike og Michael Recktenwald fra den tyske ø Langeoog har sammen med ni andre familier fra en stribe lande vundet den første lille sejr i deres klimakamp mod EU. Familierne har oplevet, at klimaforandringer som stigende havvand og mere nedbør presser dem på levebrødet i turistbranchen og landbruget og har derfor lagt sag an mod unionen for at have et for slapt klimamål i 2030. Mandag besluttede EU-Domstolen at acceptere sagen. Det betyder, at EU-Kommissionen og Europaparlamentet nu skal fremlægge et forsvar, som ventes klar i løbet af to måneder. »Klimaforandringerne udgør den største forandring og fare, jeg har oplevet i mit liv. Vi kan ikke ignorere det længere«, udtalte Maike Recktenwald i maj til Politiken.

En dårlig dag for...

Tv-vært Trish Regan. Venezuela minder på mange punkter om Danmark. Sådan lød den friske – og indimellem forvrøvlede – analyse fra værten Trish Regan på den amerikanske erhvervs-tv-kanal Fox Business.

Under et indslag om Venezuelas socialisme lå det tilsyneladende ligefor at sammenligne med det skandinaviske land, som demokratiske politikere fremhæver som et forbillede. »Men noget er råddent i Danmark. For de gratis ting i Danmark er ikke gratis«, udtaler værten. Hun påstår blandt andet, at ingen gider at arbejde, og at ingen færdiggør deres studier. Hun henviser til, at de studerende hellere vil åbne cupcakecafeer: »Danmark har ligesom Venezuela frataget folk deres muligheder. Er det den retning, vi vil gå i?«.