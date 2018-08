Noa Redington: Kristian Thulesen Dahl kan dårligt vælge et bedre tidspunkt at føje minister til sit cv

Nå, nok om kaosset i den røde blok. Selv en politisk fritidsanalytiker uden licens kan se, at Alternativets Uffe Elbæk ikke bliver statsminister. Hverken i Danmark, Bhutan eller Utopistan. På samme vis må Pernille Skipper og Enhedslisten indstille sig på et par ekstra runder som konjunkturbestemt korrektiv til Socialdemokratiet. Det lever Elbæk og Skipper nok fint med. Så går der tid med det.

Bliver Radikales Morten Østergaard og Socialdemokratiets Mette Frederiksen enige før et valg? Nej. Bliver de enige efter et valg? Tja, bum, bum. Bummelum. Nok om dem og al den virak, der er opstået i det stormfulde kølvand på Socialdemokratiets juni-diktum om, at man vil danne en ren etpartiregering.

Den store historie i dansk politik må nødvendigvis være den tektoniske udvikling i blå blok. Langsom og massiv med voldsomme konsekvenser. Der er en grund til, at udenrigsminister Anders Samuelsen ligner og lyder som en druknet mus. For det eneste, man kan sige med sikkerhed om udfaldet af det kommende valg, er nemlig, at LA’s dage på bagsædet af ministerbilen bliver som Ubers visit i Danmark: kort, kulørt, tumultarisk. Slut. Tosseriet har været for stort. De er færdige. Det har Kristian Thulesen Dahl selv sagt. Og ingen af ministerkollegaerne gør sig den mindste anstrengelse for at vise, at regeringen er et kollektiv.

Justitsminister Søren Pape brugte en stor del af presseomtalen op til sit partis sommergruppemøde på at bedyre, at der faktisk er et stort værdifællesskab mellem Dansk Folkeparti og Konservative. Om det var Estrup, Ninn-Hansen eller Connie Hedegaard, han sigtede til, var næsten lige så uklart som partiets grønne profil. I samme ombæring fik han dog skyndt sig at få sagt, at Konservative »er stærke nok til at sidde i en borgerlig regering, uanset hvordan kombinationen af partier så er«. Og vi taler i sagens natur ikke om bogstavrækkefølgen V-LA-K. Ud med LA. Ind med DF.

Også hos Venstre har man travlt med at få mobbet de liberale hedsporer væk fra morgenbuffeten i Statsministeriets Spejlsal. Finansminister Kristian Jensen, der mere og mere indædt forsøger at vise, at han bestemmer, hvor Venstre-klædeskabet står, har brugt sommeren på at fortælle, at den offentlige sektor for alt i verden skal vokse. Vi bliver flere ældre. Surprise. Og det koster. Derfor er ord som skattelettelser og nulvækst tys-tys i Venstre. Pengene har det bedst i velfærdens lommer.

På partiets sommergruppemøde svang statsministeren sig op til tonløst at slå fast, at regeringen går til valg på at fortsætte. Hvad skal manden ellers sige? At han er træt af journalisters dumme spørgsmål?

På sin side har Kristian Thulesen Dahl gjort, hvad han skal, for at lette vejen. DF er klar, siger han. Det afhænger naturligvis af valgresultatet. På enhver tænkelig måde. Men også den sten synes lettere, jo tættere vi kommer på valget. For Thulesen Dahl er på vanlig magisk vis sluppet af sted med at definere partiets succeskriterium til at være meningsmålingerne i 2015, en uge før stemmerne blev talt op. Noget med, at det er mere præcist og retvisende. Og her lå man interessant nok en smule under de aktuelle indeks. Selv en markant tilbagegang vil i Thulesen Dahls kalejdoskop være en sejr! Simsalabim: Alt kan lade sig gøre.

Vigtigst er selvfølgelig, at den politiske fællesmængde mellem Venstre og Dansk Folkeparti vokser. Penge til velfærd? Jeps. Paradigmeskifte i udlændingepolitikken? Jeps. EU? Pyt, der er alligevel ingen, som vil af med forbeholdene, og franske Macrons store reformprogram er sandet til i tysk indenrigspolitik.

Hvad så med personerne? Kristian Thulesen Dahl kan dårligt vælge et bedre tidspunkt at føje minister til sit cv. Tro det eller lad være: Dansk politiks evige mælkedreng fylder 50 år næste gang. Peter Skaarup er blot 5 år ældre. Søren Espersen er ved at tillægge sig den politiske bedstefars jovialitet og nonchalance. Selv Martin Henriksen nærmer sig de 40 år. Det er kort sagt ved at være tid.