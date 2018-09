Peter Wivel: Ideen med selfies er tyvstjålet fra tv, ak ja

Dette er ikke en undskyldning, men en advarsel: Jeg skriver om selfies, og det er gammelmandssnak, lidt ligesom skorper, man finder glemt i brødkassen, når man efter en lang og streng vinter genåbner huset i kolonihaven.

Altså: Det er faldet mig ind, at fænomenet selfies intet andet er end en karikatur af en bestemt journalistisk kliché, der med opfindelsen af mobiltelefonen føres ud i sin yderste konsekvens og skånselsløst udleverer os journalister til latteren. Journalistik er blevet hvermandseje, hvor det engang var et ideal. De stjæler billedet fra os.

På Hammershus så jeg en ivrig turist, der ved hjælp af en solid selfiestick fotograferede sig selv foran hver eneste af ruinens mange seværdigheder.

Det var tydeligt, at han gerne – for sig selv, men givetvis også for fjerne bekendtskaber og familie – ville og kunne dokumentere, at han rent faktisk havde været på Bornholm og havde skridtet fæstningen af i alle dens krinkelkroge. Her var stof til en god lysbilledaften med manden selv i centrum.

Med Brandenburger Tor som baggrund skal det på tv se ud, som om jeg er trængt ind bag facaden, når jeg demonstrativt er placeret lige foran den

Det, Hammershus-turisten foretog sig, var i et og alt en nøje kopi af, hvad tv-journalister, og blandt dem i ganske særlig grad udlandsreportere, gør hver eneste dag.

Er de i Paris, skal de absolut stå sådan, at kameraet viser dem foran Eiffeltårnet. Er de i London, ses Big Ben og London Eye i baggrunden. Er de i Washington, må Det Hvide Hus holde for osv., osv.

Det er ikke selfies i snæver forstand. Vi er professionelle. Men på skærmen ser det rent faktisk sådan ud, og det er det, der tæller og inspirerer.

Billederne dokumenterer, at reporteren er på plads – og dermed også, at han eller hun ikke sidder i TV-Byen og læser telegrammer højt fra teleprompteren.

Redaktionen har haft pengepungen fremme og er hostet op med en flybillet. Reporteren er ude i den virkelige virkelighed. Stoffet stammer fra hestens egen mund. Vi får den rene vare. Det er ekstra nødvendigt at understrege, hvis reporteren er en såkaldt ’faldskærmsjournalist’, som det hedder i fagsproget. Altså en medarbejder, der lige er fløjet ind til Jerusalem og med Grædemuren som baggrund skal overbevise os om, at han eller hun ved alt på et øjeblik.

Selv har jeg ofte medvirket i tv-udsendelser fra Berlin. Jeg sidder i et studie så mørkt som et gravkammer et sted i byen og skal kikke direkte ind i kameralinsen. Jeg ville ikke ane, hvor linsen var, for slet ikke at tale om, hvor jeg selv var, hvis ikke en bitte lille rød lampe viste mig, hvorhen jeg skulle rette mit stålblik.

Folkene i kontrolrummet fletter en live-optagelse af Brandenburger Tor ind bag min ryg, så seeren må tro, at en kran i aftenmørket og kulden udenfor har hævet mig højt op over Pariserplatz. Det projektøroplyste monument bag mig dokumenterer til overflod, at jeg virkelig er på åstedet. At jeg så at sige er trængt ind bag facaden, når jeg demonstrativt er placeret lige foran den.

Her kan man tale om fake news. Jeg er omgivet af elektroniske kulisser. Jeg skal forklare det mest indviklede på højst to minutter og håber inderligt, at seerne glemmer det hele i løbet af de næste to minutter.

Under alle omstændigheder er det sådan, at man kan være specialist i oldkirkeslavisk, strukturkemi eller biavl, men aldrig i nutiden. Det emne burde ethvert samvittighedsfuldt menneske holde fingrene fra.