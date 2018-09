Putin holder til et par sanktioner mere

Sanktioner er virkelig på mode i international politik – nu også som straftold. Iran, Nordkorea, Syrien, Cuba, Tyrkiet – fortsæt selv listen over internationale pariaer.

I USA overvejer Kongressen at afskære russiske banker fra al handel med dollars. Det er en stramning, der nok skal få utilsigtede konsekvenser. Både i Rusland og her i EU. Men ud fra de senere års erfaringer skal man ikke regne med, at præsident Vladimir Putin giver efter.

I sit eget land er han især populær på grund af det, Danmark og en masse andre lande vil straffe: annekteringen af Krim, støtten til oprørerne i Østukraine, indgrebene i Syrien og i det hele taget en uforsonlig tone over for Vesten.

Men inden vi går i detaljer med sanktionerne mod Rusland, kan vi passende se på en af historiens virkelig effektive økonomiske blokader: Hansestædernes totale boykot af Flandern og den ellers blomstrende handelsby Brugge.

Vi skal helt tilbage til 1358, da købmænd i det meste af Nordeuropa besluttede at forsvare deres privilegier i Brugge. Det var datidens vigtigste nordeuropæiske handelsby og havde hele 40.000 indbyggere. Hvert år strømmede bl.a. 100 tyske handelsmænd til staden, der var omslagsplads for vin, pels, øl, korn, klæde og alt andet, der nu kunne handles med.

Det var i årenes løb lykkedes de tyske handelsfolk at skaffe sig en række privilegier, som Brugges rådsherrer pludselig havde afskaffet. Det var for eksempel retten til at kontrollere vægten, når deres varer blev vejet, fast leje i byens pakhuse og fritagelse for forskellige afgifter.

Købmændene kom fra de byer, der blev kendt som hansestæderne. Ja, boykotten af Brugge var faktisk den første lejlighed, hvor Hansen optrådte i fællesskab. Og stæderne var tilsammen så rige, at de ikke som ellers efter datidens skik og brug sendte en flåde og en hær. Næ, de besluttede 20. januar 1358 på et møde på rådhuset i Lübeck at dreje hanen om på al handel med de opsætsige flamlændere.

Alle hansestæderne indførte streng ind- og udførselskontrol, så ingen kunne omgå embargoen for eksempel ved at handle via mellemmænd. Straffen for at bryde embargoen var drakonisk: ’Leib und Gut’ – altså liv og ejendom.

Rådet i Brugge opdagede straks sagens alvor og sendte forhandlere til Lübeck. Men Hansen, der sandelig også selv led under embargoen, gav sig ikke.

Voldsom regn og dårlig høst forværrede situationen i Flandern, så i september var Brugges rådsherrer blevet møre og indvilgede i også at betale for de skader, de økonomiske sanktioner havde påført hansestæderne selv. Juni 1360 havde hansekøbmændene fået deres privilegier igen.

I diskussioner om økonomiske sanktioner fremføres ofte, at de først og fremmest går ud over de menige borgere. Og det gjorde de så sandelig også i Flandern, der var tæt på hungersnød.

Tilbage til Putin. Siden okkupationen af Krim for godt fire år siden har EU, USA og ligesindede lande haft økonomiske sanktioner mod Rusland.

De omfatter for eksempel turisme på Krim, og en række russiske politikere og embedsmænd kan ikke frit rejse verden rundt. Det sidste har ikke fået industrifyrsterne, de såkaldte oligarker, til at kritisere Putin. Tværtimod er de blevet mere afhængige af ham.