Klimabevidst adfærd starter i stemmeboksen: Hvorfor skal det føles, som om hele klimakrisens tunge åg hviler på mine små skuldre?

Spis mindre kød. Gå i genbrugstøj. Efterisoler boligen. Snup cyklen i stedet for bilen til arbejde, og tag på camping i Danmark frem for charterferie i Dubai.

Gode råd til en mere klimavenlig adfærd er der nok af for tiden. Nogle er mere omfattende end andre, men de fleste er lige til at gå til – det handler nærmest kun om at skridte 10 meter forbi kødkummerne i supermarkedet og putte en broccoli i kurven i stedet for det, der plejer at friste. Idet du så alligevel vælger en hakkedreng på 500 gram, forstår du nok, at du virkelig skal skamme dig. Ligesom du kan tilføje lidt ekstra på skyldkontoen, når du senere vasker måltidets beskidte tallerken op i rindende vand. For udenfor er der 30 grader, og du og dit overforbrug er årsagen.

Hvorfor skal det føles, som om hele klimakrisens tunge åg hviler på mine små skuldre?

Har du følt sådan for nylig? Jeg har. Det gør jeg faktisk ofte, når jeg om aftenen står med opvaskebørsten i hånden og ser tilbage på endnu en dag med alt for store klimaskadelige fodspor. Fra radioen i køkkenet spiller hyppigt programmer om vejen til et grønnere liv, og jeg prøver pligtskyldigt at skille madrester fra emballageproduktet og placere det i hver sin affaldsspand, mens jeg bliver mere og mere rundtosset ved erkendelsen af alt det, jeg gør forkert.

Det er her, noget knækker over inden i mig. Hvorfor skal det føles, som om hele klimakrisens tunge åg hviler på mine små skuldre? Nok er min forbrugeradfærd overordentlig skadelig, men sidst jeg tjekkede efter, voksede jeg op i et samfund, hvor alle strukturelle pile pegede mod overforbrug, mod bedre uddannelse, højere løn, flere biler, nyere telefoner og vækst, vækst, vækst som svar på krisetider. Som helt almindelig gennemsnitsdansker er jeg socialiseret ind på en ranglisteplads som en af verdens mest CO 2 -udledende indbyggere – ja, jeg tør godt trække offerkortet.

At pådutte enkeltpersoner ansvaret for klimaforandringernes dårligdomme er en gevaldig afledningsmanøvre, der fjerner fokus fra de stærkt nødvendige strukturelle tiltag, som vores samfund må undergå. Det ansvar påhviler først og fremmest politikerne, der med lovgivningen som værktøj kan skabe mere restriktive rammer for skadeligt forbrug med den ene hånd og give incitamenter til at handle bæredygtigt med den anden hånd.

Klimakrisen har alle partier – med undtagelse af Dansk Folkeparti, der på ubegribelig vis endnu sår tvivl om dens menneskeskabte ophav – ganske vist fået øjnene op for, men det kniber stærkt med for alvor at turde forandringen blandt dem, der har mandaterne til det. Nok lancerer regeringen snart en klimaplan med afsat klimamilliard og visionære ord, men initiativerne vil stadig være utilstrækkelige og med garanti satse mere på tilskyndelser end begrænsninger.

Et godt eksempel på, at man afviser at gribe ind der, hvor det virkelig gør ondt, kunne opleves i en kampagne, Venstre lancerede i juli:

»Ikke alle har fundet det gode sommerhumør frem! Flere af oppositionens partier vil lægge en ekstra skat på din flybillet. Det mener vi er en dårlig idé. Du fortjener derimod en bedre og billigere sommer – god ferie!«, skrev partiet på Twitter og afviste dermed et afgiftstiltag på den stærkt forurenende flytrafik, som tidligere på året blev indført hos naboerne i Sverige.