Forsker ved DMI: Du redder ikke klimaet ved bare at droppe bøfferne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Jeg sidder I en motorvejskø og ser en enlig traktor langt pokker i vold ude på en dansk mark. Det slår mig, at det i grunden er mærkeligt, at køerne, som traktoren producerer foder til, skulle belaste Jordens klima så meget, at det stort set er ligegyldigt, om jeg kører bil. Angiveligt ville afvikling af kvægdrift kunne retfærdiggøre, at jeg sidder bag rattet i en tonstung maskine, som stort set kun spiser fossilt brændsel og udsender det tiloversblevne kulstof som CO 2 .