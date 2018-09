Chefredaktøren: Jimmie Åkesson bliver kun en større frihedskæmper, hvis man sætter ham uden for døren

Det skorter ikke på tilråb og advarsler fra Danmark efter det endnu uforløste svenske valg.

Der findes alle gode grunde til at væmmes over Sverigedemokraternas fremgang med partiets rødder i nazistiske miljøer. Der findes alle gode grunde til at afvise broderparten af Jimmie Åkessons fremmedfjendske og racistiske udlændingepolitik.

Det var netop i væmmelsens ånd og tone, at den radikale Jens Rohde tidligere på ugen lod denne advarsel ile over sund og land:





»Svenskerne bør i al fald vide én ting, før de begynder at lege med tanken: Når først det yderste højre får gennemført deres krav, stopper de aldrig med at opfinde nye, og dét selv om der så kun måtte være en enkelt muslim tilbage i landet«.

Brændt barn skyr ilden. Her taler en politiker, der var centralt placeret i Venstre – bl.a. som politisk ordfører – under 00’ernes borgerlige regeringer. Jens Rohde var med ved fronten i det tiår, da Anders Fogh Rasmussen deponerede det borgerlige Danmarks udlændinge- og værdipolitik hos Dansk Folkeparti. Det skete i en politisk studehandel, hvor Fogh leverede udlændingestramninger på bestilling, mod at DF lod regeringens finanslove passere gnidningsfrit.

Der er vel ikke noget underligt i, at et parti aldrig stopper med at opfinde nye krav inden for deres politiske mærkesager

Jens Rohde er blevet klogere. Det er da godt. Men har han også lært den rette lektie? For er den danske lære, at Socialdemokraterna og Moderaterna på forhånd skal udelukke ethvert samarbejde med et demokratisk valgt parti, som hver sjette vælger har tiltroet sin stemme?

Eksklusion af partier strider mod mit demokratiske temperament, men er det decideret udemokratisk at beslutte sig for at holde et parti udenfor? Næh, nærmere dumt.

For hvis Jimmie Åkessons vælgere ser ham som deres frihedskæmper i kampen mod en etableret og lukket elite, ja så bliver der ikke mindre for dem at kæmpe for. Tværtimod.

Man kan kritisere et demokratisk valgt parti for meget. Men man kan dårligt kritisere det for at ville gennemføre sin politik. Der er vel ikke noget underligt i, at et parti aldrig stopper med at opfinde nye krav inden for deres politiske mærkesager. Det omvendte ville til gengæld være stærkt besynderligt. Uanset om man hedder Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna eller Det Radikale Venstre.





Afgørende er det derimod, at de øvrige partier formår at sætte uoverskridelige grænser i udlændinge- og værdipolitikken, så man ikke havner i absurde blindgyder med virkningsløse smykkelove og statsdikterede håndtryk. Det er læren fra et land, der i dag står som politisk fugleskræmsel over Skandinavien.

Heldigvis synes håb forude, når Mette Frederiksen i første omgang afviser at lovgive om håndtrykket. Godt for det. Internt i Venstre er der ny ilt til den ulmende strid om udlændingepolitik. I en ny bog går mf Jan E. Jørgensen ifølge Jyllands-Posten op mod Inger Støjbergs linje ved bl.a. at sige, at smykkeloven »betød, at han havde svært ved at se sig selv i spejlet«. Godt for det. Om end lidt sent.