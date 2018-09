Tine Byrckel: Fortæl 10-årige om S/M-sex, så de lærer at respektere hinanden

Psykoanalytikeren Lacan hævdede, at det seksuelle forhold ikke findes. Ligningen går bare ikke op, forklarede han, om mænd og kvinder og deres fantasmer. Måske er denne lidt triste sandhed endnu mere rigtigt omkring gruppesex. Forestiller manden sig – altså én af de fem – virkelig det samme, som hun gør? Gør det til pensum i 6. klasse at spekulere over, om de mon forestiller sig det samme.

Gruppesex er en utrolig udbredt pornokategori. Gruppesex på nettet går oftest ud på, at der er flere mænd, som tager én kvinde – det er virkelig sjældent, at det er fem kvinder, som tager én mand. Kan man i øvrigt tage en mand, medmindre man tager en strap-on på? Det kan man måske godt. Kroppen er en mærkelig mekanisme. Kroppen fungerer i øvrigt også sådan, at hvis man virkelig voldtages af fem ’mændesker’, så står hjernen bare af. Ganske smart – bare ikke spor smart i retssager, hvor man helst skal stille op med brækkede arme og blå mærker for at bevise, at man gjorde modstand.

Der er 4.950 mænd, som hvert år tror, de giver en kvinde m/k nydelse. Det må vi jo tro på – hele vort retsvæsen tror på, at han gjorde det af bedste vilje. Hun m/k syntes så bare ikke det samme om situationen. Hvor svært kan det være at få sat en stopper for denne kæmpetvivl? Jeg synes, at vi skal begynde at undervise i S/M, fra børn er ti. Alternativt kan vi lave en voldtægtslovgivning, som indeholder samtykke. Man kunne kalde det seksualitetens alfabet.